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Рафик Загрутдинов выступил на Шестом Объединенном Евразийском Конгрессе

Рафик Загрутдинов выступил на Шестом Объединенном Евразийском Конгрессе

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов принял участие в работе Шестого Объединенного Евразийского Конгресса «ТИМ-СООБЩЕСТВО.

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