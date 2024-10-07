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После пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуируют сотни человек

После пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуируют сотни человек

В городе произошел масштабный пожар на нефтебазе, причины пока не уточняются. В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал», которое является крупнейшей компанией в республике по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктовОколо 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе, заявили местные власти.

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