После пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуируют сотни человек

В городе произошел масштабный пожар на нефтебазе, причины пока не уточняются. В Феодосии находится АО «Морской нефтяной терминал», которое является крупнейшей компанией в республике по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктовОколо 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе, заявили местные власти.