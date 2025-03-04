“Я вижу этот блеск в его глазах”, – Меган Маркл рассказала о возвращении к карьере, опровергая слухи о разводе

Меган Маркл опровергла слухи о возможном разводе с принцем Гарри. В интервью журналу People 43-летняя герцогиня Сассекская рассказала о своих отношениях с 40-летним супругом, отметив, что он с восторгом наблюдает за её возвращением к предпринимательским проектам.
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