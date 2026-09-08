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Гражданина Молдавии задержали за покушение на военного ВС РФ под Энгельсом

Гражданина Молдавии задержали за покушение на военного ВС РФ под Энгельсом

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании в Астраханской области молдаванина по делу о покушении на российского военнослужащего.

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