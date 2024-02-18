Нужно ли платить налог за неиспользуемый автомобиль?

Должны ли россияне платить транспортный налог за неисправные автомобии? Ответ на этот вопрос дал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости «Важно помнить, что плательщиками транспортного налога признаются лица и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.