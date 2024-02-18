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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Нужно ли платить налог за неиспользуемый автомобиль?

Должны ли россияне платить транспортный налог за неисправные автомобии? Ответ на этот вопрос дал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости «Важно помнить, что плательщиками транспортного налога признаются лица и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

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