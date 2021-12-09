Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: симптомы "омикрона" - усталость, температура и кашель

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила основные признаки заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила основные признаки заражения штаммом коронавируса "омикрон".
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