Газета.ru

6 092 подписчика

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: симптомы "омикрона" - усталость, температура и кашель

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: симптомы "омикрона" - усталость, температура и кашель

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила основные признаки заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх