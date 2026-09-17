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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о трех ничьих «Краснодара» подряд: «О кризисе я бы не стал говорить. В трех матчах мы должны были забирать две победы»

Мурад Мусаев высказался о третьей ничьей подряд – с « Оренбургом » (0:0) в Альфа-Банк РПЛ . – Третий матч подряд теряете очки.

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