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В Женеве перед встречей Путина и Байдена закрыли небо для дронов

В Женеве перед встречей Путина и Байдена закрыли небо для дронов

Власти Женевы закрыли небо над городом для беспилотников. Как сообщает ТАСС, такое решение принято в качестве меры безопасности перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, запланированной на 16 июня.

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