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Царьград

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В Челябинской области 19 сентября потеплеет до +21 градуса

В Челябинской области 19 сентября потеплеет до +21 градуса

В Челябинской области в субботу, 19 сентября, ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в утренние часы в отдельных районах возможен туман.

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