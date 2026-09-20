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Царьград

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В ДТП под Аксаем пострадала 23-летняя водитель «Тойоты»

В ДТП под Аксаем пострадала 23-летняя водитель «Тойоты»

Вечером 19 сентября в посёлке Октябрьском, расположенном в Аксайском районе, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

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