Мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж" откроется в Нижнем Новгороде в августе

В Нижнем Новгороде откроется уникальная мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж", которая впервые продемонстрирует российским и зарубежным зрителям цифровую версию одного из самых известных музеев мира - Санкт-Петербургского Эрмитажа.