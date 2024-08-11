Мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж" откроется в Нижнем Новгороде в августе

В Нижнем Новгороде откроется уникальная мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж", которая впервые продемонстрирует российским и зарубежным зрителям цифровую версию одного из самых известных музеев мира - Санкт-Петербургского Эрмитажа.
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