Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой

В Артеме под стражу взяли фигуранта уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как рассказал задержанный, увидев на улице собаку, которая гуляла на улице без хозяев, он отвел ее домой, после чего убил и употребил в пищу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление МВД по Приморью.
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