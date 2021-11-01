Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой

В Артеме под стражу взяли фигуранта уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как рассказал задержанный, увидев на улице собаку, которая гуляла на улице без хозяев, он отвел ее домой, после чего убил и употребил в пищу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на управление МВД по Приморью.