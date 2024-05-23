Москва, зимние пейзажи.

Москва-река, за ней - засыпанный снегом, Нескучный сад. лед на реке еще не встал и даже утки еще не улетели здание Академии Наук на Воробьевых горах проглядывает сквозь снегопад а вдалеке - огоньки Андреевского моста дорожки Фрунзенской набережной.