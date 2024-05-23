Москва, зимние пейзажи.

Москва-река, за ней - засыпанный снегом, Нескучный сад. лед на реке еще не встал и даже утки еще не улетели здание Академии Наук на Воробьевых горах проглядывает сквозь снегопад а вдалеке - огоньки Андреевского моста дорожки Фрунзенской набережной.
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