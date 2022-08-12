ЦБ впервые за полгода отозвал лицензию у банка

В Кросна-банке осуществлялись подозрительные операции, отметили в регулятореЦентральный банк России сообщил об отзыве лицензии у московского Кросна-банка, который три года показывал убытки и проводил подозрительные операции по выводу денег за рубеж.
В Кросна-банке осуществлялись подозрительные операции, отметили в регулятореЦентральный банк России сообщил об отзыве лицензии у московского Кросна-банка, который три года показывал убытки и проводил подозрительные операции по выводу денег за рубеж.
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