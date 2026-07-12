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Аргументы и Факты

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WP: прибывшие к Грэму врачи провели ему сердечно-легочную реанимацию

WP: прибывшие к Грэму врачи провели ему сердечно-легочную реанимацию

Врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов в дом ныне покойного сенатора США Линдси Грэма*, провели ему сердечно-легочную реанимацию, пишет Washington Post, ссылаясь на аудиозапись переговоров на полицейской частоте.

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