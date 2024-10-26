Специалисты РФ по дронам добыли беспилотник США RQ-20 Puma

Редкий образец американского беспилотника RQ-20 Puma удалось получить российским специалистам, 26 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в инженерной службе по противодействию БПЛА.
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