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  • Модест
    Нубернатор Василий засудит ваш ИИ за издевательство в заголовках.Нубернатор регион...
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Вандалов, устроивших погром в подземном переходе на Колхозной площади, смогли найти (видео)

Вандалов, устроивших погром в подземном переходе на Колхозной площади, смогли найти (видео)

Александр Новиков сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности Подозреваемых в очередном акте вандализма в подземном переходе на улице Беляева областного центра удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения.

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