Вандалов, устроивших погром в подземном переходе на Колхозной площади, смогли найти (видео)

Александр Новиков сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности Подозреваемых в очередном акте вандализма в подземном переходе на улице Беляева областного центра удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии