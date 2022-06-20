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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.

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