Из чая или кофе? Ученые выяснили, какой кофеин вреднее

В древности чай считался настолько полезным, что приравнивался к лекарству. Сегодня мифов вокруг напитка меньше, однако о его положительных свойствах продолжают говорить — теперь уже ученые Пермского политеха в интервью журналистам doctorpiter.
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