Россиянам дали советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку к празднику

Представители сервисов по поиску специалистов дали в беседе с RT советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку при организации детских праздников, а также рассказали, сколько в среднем по стране стоят такие услуги.
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