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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта о возможном уходе Камбьязо из «Юве» в «Ман Сити»: «Просил руководство никого не продавать. А они продают»

Сообщалось, что «Манчестер Сити» может предложить за защитника 70 млн евро. - Насколько печально было бы для вас потерять Камбьязо? – Я не люблю говорить о трансферах, и мне нечего добавить.

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