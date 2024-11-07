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Царьград

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Илон Маск объяснил, почему победа Трампа стала шоком для многих американцев

Илон Маск объяснил, почему победа Трампа стала шоком для многих американцев

Миллиардер посоветовал поменять источники информации тем, кого удивил исход президентских выборовДональд Трамп на прошедших выборах президента набрал 295 голосов выборщиков, когда для победы было достаточно 270.

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