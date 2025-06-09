Москва: Девелоперы возводят 9 млн кв. м в рамках более 300 инвестпроектов

В Москве реализуются свыше 300 инвестиционных проектов, охватывающих 9 млн кв. м. Заместитель мэра Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов социальной и спортивной инфраструктуры, а также промышленных и коммерческих объектов на 820 гектарах.