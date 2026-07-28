В Федерации альпинизма напомнили правила безопасности при восхождении на Эльбрус

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в эфире RTVI прокомментировал гибель семи альпинистов на ЭльбрусеЛюди гибнут при восхождении на Эльбрус из-за нарушений правил безопасности, заявил в эфире RTVI вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
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