«Проповедники не случайно поминают иркутского домовладельца Абрамова. Перестраивая усадьбу, он заказал новенькую ограду, не забыв о соседней Владимирской церкви — заменил ей старый заплот до поворота на Ланинскую».
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