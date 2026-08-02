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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» готов предложить за Осимхена до 55 млн фунтов. «Галатасарай» требует около 65 млн (CaughtOffside)

« Тоттенхэм » рассматривает возможность трансфера нападающего « Галатасарая » Виктора Осимхена . По данным CaughtOffside, лондонский клуб через посредников обозначил готовность заплатить за 27-летнего футболиста от 50 до 55 млн фунтов.

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