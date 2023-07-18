Ответ России за Крымский мост: ударили по портам

SI

Sergey Ivanov

А почему «в ответ»? Почему мы все время оправдываемся? Почему, вставая с колен, так и застряли в позе полусогнутого трактирного полового «Чего изволите, барин?». Может, хватит оправдываться? Может, пора бы нанести удар- и не «в ответ», а потому, что мы можем это сделать! Оправдываются только слабые. Сильные делают то, что считают нужным.