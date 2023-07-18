Зеленский перешел на подземный образ жизни В октябре 2022 года Россия нанесла удар возмездия за теракт по Крымскому мосту через два дня после диверсии.
Ответ России за Крымский мост: ударили по портам
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А почему «в ответ»? Почему мы все время оправдываемся? Почему, вставая с колен, так и застряли в позе полусогнутого трактирного полового «Чего изволите, барин?». Может, хватит оправдываться? Может, пора бы нанести удар- и не «в ответ», а потому, что мы можем это сделать! Оправдываются только слабые. Сильные делают то, что считают нужным.
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5 час.
Aлексей Boubnov
Ну черт возьми, ну вдарьте в ответку да так чтобы вся Россия взревела "ВИВАТ"
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4 час.
Татьяна Иванова
Надо разбомбить все порты, чтоб не одно судно не входило и не выходило. А на приграничной части вообще оставить всё в разрушенном виде, чтоб сидели по подвалам, как на ДОНБАССЕ!!!
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4 час.
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