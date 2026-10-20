© Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOMРыжие хищники все чаще появляются рядом с жильем по всей стране, они таскают домашних питомцев, копаются в мусорных контейнерах и бродят по детским площадкам.
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