Кто больше всего загрязняет Волгу

Об этом в интервью «Аргументам недели» рассказывал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН Геннадий Розенберг.
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