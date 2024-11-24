В Зеленодольске в школе затравили сына погибшего участника СВО: Мизулина требует провести проверку СКР

ВП

Вероника Пропись

Дети в первом классе очень чувствительные и добрые. Они легко поддаются влиянию учителя. Учитель мог же организовать мероприятия, где рассказал бы детям о героях-отцах, об отце этого мальчика, нужно же заниматься воспитанием. Если бы класс был коллективом, никто не посмел бы унижать мальчика и тем более бить. С раннего детства ребёнок не только должен быть физически сильным, он должен знать, что за его спиной стоит защита и справедливость. И защитником должен стать прежде всего коллектив детей во главе с учителем. Почему этого ребёнка оставили одного в противостоянии с приезжими? Почему молчали дети? Ведь унижения происходили на их глазах! Они могли бы обратиться за помощью к взрослым! Классы детей должны стать коллективами совместно с родителями и преподавателями, где каждый ребёнок будет защищен.