ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Зеленодольске школьники затравили сына погибшего участника СВО. Мальчика избили, он теперь в больнице.
В Зеленодольске в школе затравили сына погибшего участника СВО: Мизулина требует провести проверку СКР
Комментарии
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Нина Грекова
Уволить директора школы и классного руководителя. А те... кто "травили" ученика (если мигранты) депортировать всю семью, Если русские - поставить на учёт в ПДН, родителям большой штраф. Моё мнение.
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27 мин.
ВП
Вероника Пропись
Дети в первом классе очень чувствительные и добрые. Они легко поддаются влиянию учителя. Учитель мог же организовать мероприятия, где рассказал бы детям о героях-отцах, об отце этого мальчика, нужно же заниматься воспитанием. Если бы класс был коллективом, никто не посмел бы унижать мальчика и тем более бить. С раннего детства ребёнок не только должен быть физически сильным, он должен знать, что за его спиной стоит защита и справедливость. И защитником должен стать прежде всего коллектив детей во главе с учителем. Почему этого ребёнка оставили одного в противостоянии с приезжими? Почему молчали дети? Ведь унижения происходили на их глазах! Они могли бы обратиться за помощью к взрослым! Классы детей должны стать коллективами совместно с родителями и преподавателями, где каждый ребёнок будет защищен.
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15 мин.
Юрий Белов
САША , не директоров школ , завучей и учителей надо гнать . А гнать из страны понаехавшую саранчу , вместе с теми кто их сюда напустил ! Саранча - причина всех бед !
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15 мин.
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