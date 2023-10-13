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Украина и Израиль: конфликт внутри НАТО

Украина и Израиль: конфликт внутри НАТО

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся в очень неудобный момент для Украины, сообщает Politico. В среду, на встрече министров обороны НАТО, планировалось обсуждение ситуации на Украине, но внимание переключилось на Израиль.

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