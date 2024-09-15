Бананы умирают, кофе гибнет, с какао-бобами проблемы. Теперь еще и апельсиновый и яблочный соки скоро могут исчезнуть.
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Бананы умирают, кофе гибнет, с какао-бобами проблемы. Теперь еще и апельсиновый и яблочный соки скоро могут исчезнуть.