Названа причина введения запрета на поставки истребителей из ФРГ в Турцию

Политика как она есть

Действующие власти Германии блокируют поставку в Турцию около 30 истребителей Eurofighter на фоне ареста отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу, пишут обозреватели Мориц Кох и Франк Шпрехт в статье для Handelsblatt.