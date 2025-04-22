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Asia Times сообщила о закрытии программы США по созданию гиперзвуковых ракет

Asia Times сообщила о закрытии программы США по созданию гиперзвуковых ракет

Военно-морские силы (ВМС) США закрыли программу разработки гиперзвуковых ракет нового поколения, объяснив такое решение наличием проблем с бюджетом, низкой эффективностью разработки и растущим военным потенциалом Китая.

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