В НМИЦ радиологи помогли женщине с 40-сантиметровой опухолью, напоминавшей беременность

Специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России спасли женщину с огромной опухолью в животе. Юлия (имя изменено) всю жизнь проработала акушеркой, она привыкла помогать другим женщинам и заботиться о их комфорте.
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