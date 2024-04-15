"Искандер", прилетевший в расположение ВСУ в Славянске, показал значительную эффективность. Среди украинских военные значительная часть оказалась "двухсотых", а кареты скорой помощи ринулись доставлять оставшихся французских "легионеров" в соседний Павлоград, находящийся в более чем 167 км.
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