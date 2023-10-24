«Бояться нечего» – американский генерал призвал дать Украине оружие для ударов по всей РФ

Вадим Кузнецов

САСШ - это очень богатая страна. У нее полно ресурсов. Это страна технологически передовая. Им ничего не будет стоить полностью заменить группировку своих космических аппаратов, которые будут уничтожены российскими ВКС. Да и восстановить всю инфраструктуру, с нуля, которая будет полностью уничтожена, тоже ничего не будет стоить. Наверное. 🤪😂🤣