Политнавигатор США поставляют Украине мало вооружений, далеко не все необходимое оружие – и делают это очень медленно.
«Бояться нечего» – американский генерал призвал дать Украине оружие для ударов по всей РФ
Комментарии
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Вадим Кузнецов
САСШ - это очень богатая страна. У нее полно ресурсов. Это страна технологически передовая. Им ничего не будет стоить полностью заменить группировку своих космических аппаратов, которые будут уничтожены российскими ВКС. Да и восстановить всю инфраструктуру, с нуля, которая будет полностью уничтожена, тоже ничего не будет стоить. Наверное. 🤪😂🤣
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4 д.
G
Galina
😡😡😡
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4 д.
Л
Людмила
Скоро буревестник будет летать над Америкой, вот тогда и посмотрим, кто в этой гонке впереди.
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3 д.
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