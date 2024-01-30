МО РФ: ВСУ потеряли более 130 бойцов в результате ударов артиллерии и ТОС

Руководитель пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился сведениями о том, что войска киевского режима понесли потери в виде примерно 130 боевиков из-за артиллерийских атак ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии