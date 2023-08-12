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Баженов о победе «Урала»: «У них есть характер и игровая дисциплина. «Спартаку» не хватает баланса»

Баженов о победе «Урала»: «У них есть характер и игровая дисциплина. «Спартаку» не хватает баланса»

«Просто шикарный матч. Хотелось бы похвалить «Урал», они не заслуживали поражения, у них есть характер.

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