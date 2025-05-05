Невероятное-22: Россия вошла в топ-5 стран, разрабатывающих и производящих турбины большой мощности Россия импортозаместила самую сложную продукцию General Electric и доказала, что готова защищать свои интересы даже силой Россия увеличит выпуск газовых турбин большой мощности до 14 единиц ежегодно к 2029 году, или на 75%.