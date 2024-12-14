Худшая жена по знаку Зодиака

С каким знаком зодиака невозможно построить прочные и долгие отношения. Часто случается, что капризные и несговорчивые девчонки, выйдя замуж, становятся тихими и покорными, пекут по выходным вкусные пироги и растят послушных и умных деток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии