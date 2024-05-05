Санкции обрекают Украину на военное поражение

Сергей Савчук Понемногу начинают сбываться прогнозы российских специалистов, анализировавших тенденции в западной промышленности, экономике и энергетике, ибо эти три сектора категорически нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.
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