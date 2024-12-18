Учёные выяснили, какие качества больше всего ценят люди с высоким IQ

Умных людей привлекает два качества — самостоятельность и доброжелательностьАвстралийские учёные проанализировали психометрическое тестирование 15,5 тысяч людей в возрасте от 18 до 66 лет и выяснили, что люди с высоким интеллектом ценят совсем другие качества.