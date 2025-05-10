Когда ждать настоящего тепла: погода в мае в Москве и Санкт-Петербурге, что будет до конца месяца Ольга БезродняяВесенняя погода не очень радует в 2025 году, а в мае вообще решила вернуться к своему началу, поэтому прогноз погоды на последний месяц так важен в ожидании тепла.
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