Когда ждать настоящего тепла: погода в мае в Москве и Санкт-Петербурге, что будет до конца месяца Ольга БезродняяВесенняя погода не очень радует в 2025 году, а в мае вообще решила вернуться к своему началу, поэтому прогноз погоды на последний месяц так важен в ожидании тепла.