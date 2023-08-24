Ушла от идеального мужа. Все знакомые у виска крутят

Элина Морозова

У автора наверняка в будущем будет нормальная семья. И мужа она выберет с учетом прошлого опыта. И сама будет хорошей женой. А вот у этого говнодава семьи никогда не будет. Никто долго такое терпеть не сможет. Для семьи не пригоден.