ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ушла от идеального мужа. Все знакомые у виска крутят

Ушла от идеального мужа. Все знакомые у виска крутят

Коля сделал мне предложение после месяца знакомства. Я и поверить сразу не могла, что такие идеальные мужчины на свете бывают.

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Комментарии
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Элина Морозова
У автора наверняка в будущем будет нормальная семья. И мужа она выберет с учетом прошлого опыта. И сама будет хорошей женой.  А вот у этого говнодава семьи никогда не будет. Никто долго такое терпеть не сможет. Для семьи не пригоден.
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13 час.
Ольга Гусева
Такие вот персонажи у меня всегда вызывали подозрения. Идеальных не бывает.
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10 час.

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