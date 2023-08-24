Коля сделал мне предложение после месяца знакомства. Я и поверить сразу не могла, что такие идеальные мужчины на свете бывают.
Ушла от идеального мужа. Все знакомые у виска крутят
Комментарии
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Элина Морозова
У автора наверняка в будущем будет нормальная семья. И мужа она выберет с учетом прошлого опыта. И сама будет хорошей женой. А вот у этого говнодава семьи никогда не будет. Никто долго такое терпеть не сможет. Для семьи не пригоден.
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13 час.
Ольга Гусева
Такие вот персонажи у меня всегда вызывали подозрения. Идеальных не бывает.
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10 час.
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