Зеленский после окрика Трампа осмелел от испуга: засобирался в Стамбул и потребовал к себе Путина

Киевский режим, подгоняемый грозным окриком президента США из Вашингтона, придумал, как выкрутиться из патовой дипломатической ситуации, в которой оказался Зеленский после предложения Москвы начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле о долгосрочном мире.