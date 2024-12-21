СССР-Россия
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СССР-Россия

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Украинцы становятся невъездными

Украинцы становятся невъездными

Украинцы становятся невъездными. Россия сильнее закручивает гайки на границе. К чему всё идёт, сказал Андрей Пинчук: "Обжегшись на молоке, дуют на воду".

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Комментарии
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Дмитрий Марченко
результат??
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5 час.
Дмитрий Марченко
на севастопольском пляже &quot;Парк Победы&quot; в июле месяце 2024 года наблюдал парочку из уркаины по лет 45-50 : мужик в синей майке и желтых шортах, в наколках со свастикой СПОКОЙНО разгуливает и ему пох ... спрашивается - как он туда попал?
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5 час.
ИК
Иосиф Калинин
То, что ужесточились правила въезда в Россию - это правильно. Но только, как всегда, делается это с большим опозданием.
Ответить
14 мин.

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