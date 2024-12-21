Украинцы становятся невъездными

Дмитрий Марченко

на севастопольском пляже "Парк Победы" в июле месяце 2024 года наблюдал парочку из уркаины по лет 45-50 : мужик в синей майке и желтых шортах, в наколках со свастикой СПОКОЙНО разгуливает и ему пох ... спрашивается - как он туда попал?