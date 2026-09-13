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Why Several Happy Days Stars Sued CBS Decades After The Show Was Canceled

Why Several Happy Days Stars Sued CBS Decades After The Show Was Canceled

These Happy Days may be yours and mine . but that doesn't mean the money is. Here's why the stars of this iconic sitcom reunited in a courtoom decades later.

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