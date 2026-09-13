Why Several Happy Days Stars Sued CBS Decades After The Show Was Canceled

These Happy Days may be yours and mine . but that doesn't mean the money is. Here's why the stars of this iconic sitcom reunited in a courtoom decades later.
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