Зеленский заявил о новой «группе поддержки» – «Карпатской восьмёрке»

На Украине, в Буковеле Ивано-Франковской с 18 по 20 сентября проводят так называемый учредительный саммит «Карпатской восьмерки» (Carpathian 8 Summit).
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