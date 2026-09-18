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Аргументы недели

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Зеленский заявил о новой «группе поддержки» – «Карпатской восьмёрке»

Зеленский заявил о новой «группе поддержки» – «Карпатской восьмёрке»

На Украине, в Буковеле Ивано-Франковской с 18 по 20 сентября проводят так называемый учредительный саммит «Карпатской восьмерки» (Carpathian 8 Summit).

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