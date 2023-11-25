Чемпионат по военно-прикладному спорту в дисциплине «рывок гири» завершился в Новосибирске

В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов, которые прибыли из частей дислоцированных на территориях Новосибирской, Самарской и Свердловской области, Республики Хакасия, Алтайского края, Республики Алтай и республики Кыргызстан.
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